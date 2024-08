Damían Suárez treina separado no Botafogo enquanto aguarda definição de saída

De saída do Botafogo e, consequentemente fora dos planos, o lateral-direito Damían Suárez compareceu no CT na tarde desta sexta-feira (9) enquanto aguarda definição da sua negociação. O jogador não treinou com o elenco comandado por Artur Jorge, no entanto, realizou atividade separada.

A situação entre Damían e o Alvinegro teve início na terça-feira (6), quando o jogador, após treinar normalmente, alegou problemas pessoais para não viajar com o elenco para o jogo decisivo pela Copa do Brasil diante do Bahia. Depois, o lateral-direito afirmou que estava infeliz no clube e que não havia se adaptado ao Rio de Janeiro.

Dessa forma, há o interesse do Peñarol em contratar o jogador, que chegou a conversar com o técnico da equipe, Diego Aguirre. No entanto, apesar de o clube carioca não dificultar para a saída de um atleta que não quer ficar, existe um valor para que isso aconteça. A multa rescisória de Damían é de 23 milhões de dólares, algo em torno de R$ 130 milhões.

Apesar da negociação entre o jogador e o clube uruguaio, staff e Botafogo dizem não terem recebido nenhum contato nesse sentido. Dessa forma, com a situação indefinida, o lateral-direito não enfrenta o Juventude, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi, às 11h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.