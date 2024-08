Olimpíada: Rebeca Andrade revela confissão de Simone Biles sobre futuro

Biles e Rebeca são as ginastas de maior destaque da atualidade - (crédito: Foto: AFP via Getty Images)

A ginasta Rebeca Andrade pode ter a resposta para uma das grandes dúvidas após às disputas da ginastica na Olimpíada de Paris. Durante visita da equipe de ginástica artística à Casa Brasil na cidade luz, a brasileira falou sobre o futuro da americana Simone Biles, principal nome da modalidade atualmente.

De acordo com a maior medalhista olímpica do país, a edição de 2024 da Olimpíada foi a última de Biles.

“A Simone é a melhor do mundo, ela é sensacional, e pra mim foi uma honra, foi algo muito genuíno, porque a gente nem sabia que estava gravando. Estávamos ali conversando eu, ela e a Flávia muito tranquilas e ela perguntou se a gente ia continuar treinando depois de Paris. Eu falei que não sabia e perguntei se ela iria continuar. Aí ela disse: “Não, pra mim já deu.” Eu falei: “Não, a ginástica precisa de você, a gente precisa de você.” Aí ela foi, tirou a coroa e colocou na minha cabeça. Eu até fiquei assim… “Não, minha filha, não faz isso, não!! (risos)”. Só que não pegou o áudio, né?”, disse a brasileira.

Rebeca também falou sobre a relação com a americana, considerada a maior ginasta de todos os tempos.

“É sensacional, a gente torce muito uma pela outra. Eu lembro em Tóquio como foi, o tanto que ela estava torcendo mesmo passando pelas situações que ela passando lá. A gente tá sempre torcendo uma pela outra, não só eu por ela, mas como todas as ginastas mesmo. A gente sabe como é difícil chegar lá, o tanto que a gente treina pra estar lá. Eu me senti muito feliz, e vai ser assim sempre”, valorizou a brasileira.

Simone Biles e Rebeca Andrade em Paris

As ginastas brasileira e americana protagonizaram um duelo de alto nível por medalhas em Paris. Biles conquistou quatro pódios na cidades luz, subindo no lugar mais alto por três vezes (por equipe, individual geral e salto sobre o cavalo). Ela também faturou uma prata (solo). Já Rebeca também foi quatro vezes ao pódio, com um ouro (solo), duas prata (individual geral e salto) e um bronze (por equipe).

Total de medalhas olímpicas

Enquanto Simone soma 11 medalhas olímpicas (sete de ouro, duas de prata e duas de bronze), Rebeca faturou seis (dois ouros, três pratas e um bronze).

