Formiga exalta papel de Marta e diz: ‘Essa é uma seleção especial’

Duas vezes vice-campeã olímpica, Formiga está na torcida pela tão sonhada medalha de ouro para o Brasil no futebol feminino. Uma das maiores jogadoras da história do esporte no país, ela exaltou a força da Canarinho, enalteceu o papel de Marta e ressaltou a importância de uma possível conquista ao Brasil.

“São 11 para cada lado. Tem que jogar feliz e com responsabilidade. Essa é uma seleção especial. Quando a Marta foi expulsa, eu mandei uma mensagem pra ela. Todos sabem que ela não é uma atleta violenta, então, bastou dizer para ela. Isso é algo que chateia muito, mas que faz parte do futebol. A importância dela para o grupo é enorme, então, mesmo fora dos jogos, ela tinha de mostrar ao time que ela continuava firme e forte. As jogadoras não poderia se abater com isso”, disse Formiga ao programa “Fala Maria”, da NSports, direto da Casa Brasil, em Paris.

“Mesmo a conquista da medalha de prata, que é um feito enorme, não mudou muita coisa na realidade do futebol feminino no Brasil. Espero que uma conquista do ouro, possa criar um movimento de incentivo. Vai mudar a vida das jogadoras, mas será que vai mudar o esporte no pais”, completou.

Formiga, aliás, é a jogadora recordista mundial de participações em Copas e Olimpíadas (sete, cada). Entre Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Copa América e Pan-Americanos, ela tem 234 jogos com a camisa da Seleção Brasileira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.