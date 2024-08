Sporting vence Rio Ave na estreia do Português 2024/25

O Campeonato Português 2024/25 começou nesta sexta-feira (9). Atual campeão, o Sporting venceu o Rio Ave por 3 a 1, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e começou a defesa do título com o pé direito. Pedro Gonçalves foi o grande destaque da partida com dois gols, enquanto Gyokeres, artilheiro da última edição, deixou sua marca no segundo tempo. Além disso, o atacante Clayton, ex-jogador do Vasco, aproveitou bem o espaço que teve e a falta de atenção da defesa do Sporting para marcar o único gol do Rio Ave.

Dessa maneira, o Sporting somou os primeiros três pontos na competição e larga como líder da atual edição. A sequência das partidas desta primeira rodada acontece neste sábado (10), com a bola rolando em três partidas.

Por outro lado, o Rio Ave, que teve a permanência na elite do futebol português como sua maior conquista na última temporada, tentará repetir o feito em 2024/25. Contudo, a derrota, fora de casa, para os atuais campeões, já estava nos planos do clube.

Jogos da 1ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (9/8):

Sporting 3×1 Rio Ave

Sábado (10/8):

AVS x Nacional – 11h30

Casa Pia x Boavista – 14h

Porto x Gil Vicente – 16h30

Domingo (11/8):

Estoril x Santa Clara – 11h30

Farense x Moreirense – 14h

Famalicão x Benfica – 14h

Braga x Estrela Amadora – 16h30

Arouca x Vitória de Guimarães – 16h15

*(Horários de Brasília)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.