Paysandu x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

O Santos enfrenta o Paysandu nesta sexta-feira (9/8), às 20h (de Brasília), no Mangueirão, pela 20ª rodada da Série B do Brasileiro. O Peixe lidera com 34 pontos, mas os paulistas Novorizontino e Mirassol estão muito próximos. Assim,busca vencer para se manter em situação confortável. Já o Papão é o 14ºcolocado, com 24 pontos e busca se afastar de vez da zona de rebaixamento. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 18h30, com o tradicional pré-jogo sob o comando de Cesar Tavares, que também está com a narração.