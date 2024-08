São Paulo apresenta novo patrocinador até o fim de 2026

O São Paulo apresentou nesta sexta-feira, em evento no Morumbis, seu novo patrocinador. Trata-se da empresa Viva Sorte, que atua no mercado de capitalização. O acordo é válido até o fim de 2026. A empresa, aliás, também lançou um produto à torcida tricolor, o Viva Sorte São Paulo.

“O nosso contrato tem cláusulas de confidencialidade, então não apenas nesse caso, mas em todos os nossos projetos, a gente não fala em valores. Eu posso dizer que a gente tinha outras propostas e esse projeto que foi feito a toque de casta com o Renato, ele foi ao encontro do que a gente entendia que vale o mercado. Renato é muito bom negociador, Renato é um homem de televisão, então ele sabe quanto valem as coisas, ele rapidamente entendeu o nosso projeto, não só, como disse, expor a marca, mas também monetizar para a gente essa parceria”, explicou Toni.

Capitalização

Outra novidade da empresa para o clube foi um título de capitalização. O nome se chama Viva Sorte São Paulo, com lucro exclusivamente ao departamento de futebol do clube.

“Por decisão estratégica, o São Paulo vai destinar 100% da arrecadação ao futebol. Toda a receita dos títulos de capitalização vai ser para ao departamento de futebol. Quanto mais títulos a torcida comprar, mais vai ajudar o clube”, disse Eduardo Toni.

A Viva Sorte, aliás, é o sexto patrocinador a colocar sua marca na camisa do São Paulo. A Superbet é a patrocinadora máster, no peito e nas costas. A Ademicon tem sua marca no lado esquerdo da camisa, perto do escudo do clube, a Blue fica na barra traseira, a Konami dentro dos números e a ABC da Construção nos shorts dos atletas. Há, também, a New Balance, fornecedora de material esportivo.

