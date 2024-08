Lucas critica James Rodríguez no São Paulo: ‘Não sei o quanto ele queria estar aqui’

Um dos principais nomes do elenco do São Paulo, o meia-atacante Lucas Moura falou sobre a passagem de James Rodríguez pelo Tricolor. O jogador criticou atitudes do colombiano, principalmente na decisão da Supercopa Rei, em fevereiro, contra o Palmeiras.

Na época, o meia, que rescindiu contrato na semana passada, não vinha sendo relacionado pelo então técnico Thiago Carpini. A justificativa dada era que fazia reforço muscular. Como era uma decisão, o treinador convocou James para viajar com a delegação para Belo Horizonte, local da partida. Porém, o jogador se recusou a acompanhar os companheiros.

“Ele pisou na bola, ele sabe. Deveria ter viajado com a gente. Depois pediu desculpas para o grupo, mas pisou na bola, era uma decisão, todo mundo estava ali, ele não estava”, disse Lucas, em entrevista concedida à “ESPN”.

O camisa 7 do São Paulo comentou que James teve problemas com a direção do Tricolor, o que afetou também o dia a dia em Cotia.

“Ele teve problemas com a diretoria, questões de contrato, problema dele com o São Paulo. A gente conversou com ele algumas vezes, a gente falou da importância dele, da qualidade que ele tem, o quanto poderia no ajudar”, disse o são-paulino, antes de complementar:

“Não sei o quanto ele queria estar aqui, talvez ele tenha vindo para cá pensando uma coisa. Não foi como ele pensava”.

Passagem de James pelo São Paulo

Contratado em julho do ano passado, o colombiano não conseguiu se firmar como titular da equipe. Trabalhou sob a direção de três treinadores diferentes no Tricolor – Dorival Júnior, Thiago Carpini e Luis Zubeldía -, porém teve poucas oportunidades de se destacar. James Rodríguez participou de apenas oito jogos nesta temporada, marcando um gol.

No total, foram 22 partidas disputadas, com dois gols e quatro assistências com a camisa tricolor. Embora tenha feito parte do grupo, não entrou em campo na conquista da Copa do Brasil sob o comando de Dorival. Neste ano, com Thiago Carpini, ele não viajou com o time para Belo Horizonte na disputa da Supercopa do Brasil, onde o Tricolor venceu o Palmeiras no Mineirão.

