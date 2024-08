Botafogo lança segundo uniforme para a temporada; veja imagens

O Botafogo lançou, nesta sexta-feira, a nova camisa para a temporada 2024/2025. O novo manto é na cor preta com detalhes metálicos em bronze. A peça estará à venda a partir das 19h. Ela é a segunda da nova coleção da atual temporada em parceria com a Reebok, com a temática “passado, presente e futuro”. A estreia será contra o Juventude, no domingo, pelo Brasileiro.

O uniforme tem como conceito ser “forjado no fogo”, que representa o tema presente na jornada alvinegra. O design, aliás, tem grafismo com chamas, com gola e bordas das mangas com o mesmo padrão com as chamas O escudo é na cor bronze, com característica metálica – número e patrocínio terão a mesma cor. A peça também tem a frase “Forjado no Fogo” estampada.

O desenvolvimento

“É com imensa satisfação que apresentamos mais um lindo uniforme e, dessa vez, exaltando a torcida alvinegra. Como sempre ressalta o John, ela é o grande combustível do nosso trabalho e merecedora de todas as homenagens possíveis. O fogo que nunca vai se apagar no coração alvinegro agora se faz presente na criativa, apaixonante e simbólica camisa II desenvolvida pelos nossos departamentos de Branding, Comunicação e Marketing. A segunda parte da jornada alvinegra vem para se conectar com as tradições de forma original e aumentar o alcance da nossa marca internacionalmente”, declarou Thairo Arruda, CEO do Clube.

A parceria com a atual fornecedora de material esportivo, aliás, começou na última temporada e tem duração até o final de 2025. Pelo acordo, a marca, afinal, veste os times profissionais feminino e masculino, além das divisões de base.

Esse, inclusive, é o segundo uniforme lançado no ano. No fim de abril, o clube, afinal, anunciou a camisa um de jogo, tradicionalmente listrada. A peça, aliás, foi um sucesso e chegou a ser eleita a mais bonita do mundo por site especializado.

