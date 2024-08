Olimpíada: ouro de Duda e Ana Patrícia no vôlei de praia enlouquece web

A medalha no vôlei de praia veio em Paris. Após passar em branco nos Jogos de Tóquio o Brasil voltou a figurar no pódio da modalidade na Olimpíada. E foi com Duda e Ana Patríca, que encerraram um jejum de 28 anos das mulheres sem conquistar o ouro no esporte. A vitória mexeu com as redes sociais, principalmente no X (antigo Twitter).

A vitória por 2 a 1 teve momentos de emoção. Após a vitória apertada no primeiro set (26/24), as brasileiras acabaram sofrendo uma derrota dura no segundo (12/21). Mas no tie-break, Duda e Ana Patrícia dominaram do início ao fim (15/10). O decisivo set contou ainda com um desentendimento com as canadenses. Mas nada abalou a agora dupla campeã olímpica.

No X, os internautas viveram fortes emoções durante a partida. No fim, alívio com a conquista da terceira medalha de ouro do Brasil em Paris.

Veja reações:

É OURO!!! ???????????? ANA PATRÍCIA E DUDA!!! ???????????????????????? É MAIS UM PRA CONTA DO BRASIL! pic.twitter.com/bwZlzfE8Wh — NBA da bad (@NBAdabad) August 9, 2024

Dedo na cara de canadense e ouro olímpico no vôlei de praia. Ana Patrícia é heroína nacional. Duda simplesmente GERACIONAL! ???????????? pic.twitter.com/zqegly2Tay — Diegão (@DiegaoM25) August 9, 2024

Eu quero morar nessa foto para sempre! A Duda é muito craque! A Ana Patrícia jogou demais, demais, em todos os fundamentos! Ouro para o Brasil! pic.twitter.com/YXGmFOR8bt — Vitor Sergio Rodrigues VSR (@vitorsergio) August 9, 2024

100% ATUALIZADO COM O OURO NO VOLEI DE PRAIA DA ANA PATRICIA E DUDA ???????????????? pic.twitter.com/aCjQQIw4ZY — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) August 9, 2024

BRASILEIRO NÃO DEITA PRA NINGUÉM E MUITO MENOS PRA CANADENSE! ANA PATRÍCIA E DUDA SÃO MEDALHAS DE OURO!!!!!! pic.twitter.com/2RLk8qPzCo — O Brasil Que Deu Certo (@OBQDC) August 9, 2024

Brasil no quadro de medalhas

O ouro de Duda e Ana Patrícia se junta às conquistas douradas de Beatriz Souza e Rebeca Andrade para o Brasil. Além disso, o país tem seis pratas e nove bronzes até o momento, um total de 18 medalhas.

Dupla se junta a Jaqueline e Sandra

A conquista de Duda e Ana Patrícia encerra um jejum de 28 anos das mulheres sem faturar o ouro no vôlei de praia em Olimpíadas. Anteriormente, apenas Jaqueline e Sandra haviam subido ao lugar mais alto do pódio, em 1996

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.