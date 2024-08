Vasco x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco e Fluminense fazem primeiro clássico do returno do BR-24 no futebol carioca - (crédito: Arte: Jogada10)

É hora do primeiro clássico carioca do returno do Brasileirão-2024. Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado (10), pela 22ª rodada, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no estádio do Botafogo, que também sediou este mesmo duelo no Brasileirão de 2023. Saiba, então, as principais informações dos rivais para o clássico.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Globo na TV aberta (Rio de Janeiro, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, Distrito Federal e cidade de Juiz de Fora-MG) e pelo Premiere no sistema Pay-Per-View.

Como chega o Vasco

Após concluir a “missão Copa do Brasil” com sucesso, o Vasco se volta ao Campeonato Brasileiro. O time surge na 11ª colocação, mas com um jogo a mais em relação a muitos adversários próximos na tabela. Para este jogo, o Cruz-Maltino voltará a ter “força máxima”.

Afinal, recupera Paulo Henrique e Mateus Carvalho, suspensos na última rodada, contra o Red Bull Bragantino. Lucas Piton e Vegetti, poupados no citado duelo, também voltam. A tendência é, então, que a escalação se assemelhe à da partida contra o Atlético-GO, na terça (6), pela Copa do Brasil.

A diferença, porém, é no esquema. Já que o ponta Emerson Rodríguez deve ser titular no lugar do volante Sforza. Assim, o time deixa o 4-4-2 (com três volantes) e volta para um 4-3-3 (com dois).

Para se habituar com a grama sintética, o Vasco treinou nesta sexta-feira (9), véspera do duelo, no Nilton Santos, palco do jogo. As últimas duas partidas do Cruz-Maltino no estádio foram de vitórias por 4 a 2: contra o próprio Fluminense, pelo segundo turno do Brasileirão 2023, e contra o Botafogo, no Carioca deste ano.

Como chega o Fluminense

Eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil, em pleno Maracanã, na última quarta-feira (7), o Fluminense precisa recolher os cacos. Afinal, vem em grande recuperação no Campeonato Brasileiro apesar do revés no mata-mata.

São quatro vitórias seguidas por 1 a 0, colocando a equipe de Mano Menezes em 17º, com 20 pontos, a um dos times fora da zona de rebaixamento (Inter, Vitória e Grêmio). Assim, caso o Tricolor repita o primeiro turno e derrote o rival de São Januário (2 a 1, na ocasião), é bastante provável que o time saia do Z-4 pela primeira vez desde a oitava rodada.

O técnico tem um desfalque certo para o jogo: Serna, com incômodo na panturrilha, será poupado, com Keno ou Lima assumindo seu lugar. Fora esta ausência, Mano quase repete a escalação do jogo contra o Juventude (empate por 2 a 2). Outra mudança esperada é no meio-campo, já que Martinelli vem sofrendo com críticas por parte do torcedor. Dessa forma, o volante Facundo Bernal pode fazer sua estreia pelo Tricolor, com Alexsander (recuperado de lesão no púbis) correndo por fora pela vaga.

VASCO x FLUMINENSE

Brasileirão – 22ª rodada

Data e horário: sábado, 10/08/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Adson, Payet e Emerson Rodríguez; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Facundo Bernal/Alexsander) e Ganso; Arias, Keno (Lima) e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

