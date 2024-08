Veja os fatores para volta do Vitória à Série A do Brasileiro após cinco anos

Neste domingo (11), a Arena Fonte Nova recebe o último Ba-Vi de 2024. Com o retorno do Vitória à primeira divisão, o clássico baiano voltou a ser disputado na Série A do Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde 2018. O Rubro-Negro, que ficou cinco anos longe da elite, passou por um longo processo de reestruturação e concentra esforços para alcançar a manutenção na elite, principal objetivo traçado para a atual temporada.

Com seis pontos conquistados nas duas últimas rodadas, o Vitória, inclusive, hoje está fora da zona de rebaixamento, na décima quinta colocação, com 21 pontos. A permanência na Série A é a principal meta estabelecida para 2024, e caso alcançada, irá coroar um trabalho de longo prazo. Desde 2021, quando o presidente Fábio Mota assumiu o comando do Rubro-Negro, o clube, aliás, implementou um trabalho de reestruturação que culminou no título inédito da Série B e acesso à elite no ano passado.

Acordos comerciais

Os acordos comerciais, aliás, foram um dos pontos fundamentais para o sucesso do Vitória em 2023. No início do ano passado, o clube, afinal, firmou acordo com a Fatal Model, principal site de acompanhantes do país. Ao longo da temporada, a patrocinadora, inclusive, auxiliou até mesmo em contratações para o elenco, entre elas a do meia Mateusinho, e teve grande importância para o Rubro-Negro na disputa da Série B. A empresa, com contrato até o fim deste ano, aliás, representa uma das principais parcerias econômicas do clube.

“Essa relação com o Vitória tem sido muito benéfica para ambas as partes. Ao passo que o clube nos deu visibilidade para disseminar nossos valores de igualdade e respeito por todo o país, buscamos ajudá-lo a atingir seus objetivos”, afirma Nina Sag, porta-voz da Fatal Model.

Material esportivo

O fornecimento de material esportivo também representa uma importante fonte de renda para o rubro-negro. O clube é parceiro da Volt Sport desde 2022. A presença da marca 100% brasileira expandiu em 10x a arrecadação do Vitória, que aumentou o número de lojas oficiais de 1 para 7.

“Temos muito orgulho de representar uma instituição tão grande quanto o Vitória, que é um dos principais clubes do futebol brasileiro, com uma torcida apaixonada. Estamos há 2 anos conquistando números expressivos, o que mostra o sucesso do trabalho. Esperamos continuar com a parceria pelos próximos anos”, ressalta Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.