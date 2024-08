CBF confirma Grêmio x Bahia, no Alfredo Jaconi, pelo Brasileirão

O Grêmio segue longe de sua Arena. Assim, confirmou o duelo contra o Bahia para o estádio Alfredo Jaconi, que pertence ao Juventude. O confronto está marcado para o dia 17 de agosto, às 16h (de Brasília).

O local ainda passará por ajustes, entre eles, na iluminação e em questões de segurança. A empresa responsável pela Arena do Tricolor Gaúcho colocou a casa gremista à disposição, porém com restrições de público e apenas no horário diurno.

Contudo, como ainda não será possível realizar o jogo na Arena, o Grêmio estima o retorno para sua casa no duelo contra o Atlético-MG, no dia 1º de setembro, pela 25ª rodada do Brasileirão.

A diretoria do Grêmio tentou levar mais partidas para a casa do Juventude, entretanto, não obteve retorno. Assim, atuou em Caxias do Sul e também no Couto Pereira.

Confira a nota oficial da Arena do Grêmio

A Arena do Grêmio confirmou na tarde desta sexta-feira que o Grêmio voltará a jogar no estádio no dia 1º de setembro, no confronto contra o Atlético-MG. Apesar dos esforços para antecipar o retorno para 17 de agosto, não foi possível atender a todos os requisitos técnicos, principalmente os referentes aos testes no gramado. A decisão final foi baseada nos resultados desses testes, realizados nesta semana.

Durante os testes, conduzidos sob o protocolo da FIFA e acompanhados por representantes do Grêmio, foram coletadas amostras em 19 pontos diferentes do gramado. Infelizmente, mais de 80% dessas amostras não atingiram o limite mínimo de tração necessário para a prática segura do futebol. Diante disso, e priorizando a segurança dos atletas e a preservação do gramado, decidiu-se manter a data de retorno inicialmente prevista, ainda com utilização parcial da estrutura, para 1º de setembro. O tratamento intensivo do gramado continuará, visando entregar o campo em condições para a partida diante da equipe mineira pelo Campeonato Brasileiro.

