Após Olimpíada, Ingrid Oliveira faz forte relato sobre saúde mental

Atleta do salto ornamental na Olimpíada, Ingrid Oliveira fez um forte desabafo em sua rede social nesta sexta-feira (09). No depoimento, a brasileira falou sobre saúde mental, revelou que pensou em suicídio e que não desejava disputar os Jogos de Paris.

Em uma série de vídeos, Ingrid relata que vem passando por momentos difíceis desde a morte da mãe em 2013. Entre os problemas, uma série de aflições, lesões e abusos. Além disso, a atleta revelou que não deseja competir na atual edição olímpica.

Pedi para o meu treinador: ‘Eu não quero ir para as Olimpíadas’, mas não tem como. A Giovanna [Pedroso] também estava com problemas (…). Depois de 2016, o que eu mais queria era provar quem eu era. Eu não era o que estavam falando. [Falava] ‘Vou continuar e dar a volta por cima e provar que todo mundo está errado”, revelou, citando o episódio que marcou sua carreira em 2016, quando levou um atleta para o seu quarto durante os Jogos do Rio. O caso teve grande repercussão na época.

Outro episódio revelado por Ingrid foi o relacionamento abusivo que enfrentou por um ano e meio. A situação teria levado a atleta a tentar o suicídio três vezes. Mas ela explicou que “não conseguia se libertar” e que poucos sabiam de sua situação.

Tentativa de foco no esporte

Mesmo com problemas com sua saúde mental, a atleta buscou no esporte uma válvula de escape. Ingrid disse que, por um período, conseguiu manter um foco maior, porém por pouco tempo. Um dos principais resultados dela no período foi a quarta colocação no Mundial de Esportes Aquáticos de 2022. Ainda assim, revelou que chegou ao ponto de ir aos treinos e apenas chorar.

No ciclo para Paris 2024, Ingrid chegou a desistir de cinco competições. Dores nas costas passaram a incomodar e impedir seu treinamento. Apesar disso, a atleta conseguiu a vaga. Porém, a brasileira foi a 23ª na classificatória da plataforma de 10m e não avançou.

Recado de Ingrid e apoio

No fim do vídeo, Ingrid pediu desculpas pelo longo depoimento e deixou um recado otimista.

“Aceito tudo que eu passei, hoje eu olho pra trás e vejo o quão forte eu sou e sou GRATA a tudo que eu venci para chegar até aqui”.

Diversos atletas de diferentes modalidades comentaram nas publicações e demonstraram apoio. Giovanna Pedroso, sua companheira de saltos ornamentais, Flávia Saraiva, Julia Soares, Arthur Nory, Daniele Hypólito foram alguns dos que prestaram solidariedade à atleta.

