Emerson Royal acerta transferência para o Milan e usará mesmo número de Kaká

O Milan, da Itália, anunciou nesta sexta-feira (9) a contratação do lateral-direito Emerson Royal. O jogador de 25 anos assinou contrato por cinco temporadas, e o valor da negociação foi de 20 milhões de euros (R$ 122,5 milhões) pagos ao clube inglês pelo brasileiro.

A expectativa é que o jogador chegue à Itália no domingo para realizar os exames médicos. A informação da contratação foi divulgada pela imprensa italiana. Emerson Royal, álias, usará a mesma camisa que Kaká vestiu em sua passagem pelo clube de Milão. O lateral estava incomodado com as poucas oportunidades que recebia no clube de Londres e manisfetou vontade em sair.

O lateral quer mais minutos em campo

Todavia, na última temporada, o jogador participou de 24 jogos, sendo titular em 15 deles e começando 11 no banco de reservas. Contudo, sua média de tempo em campo pelo Tottenham foi de 56 minutos. Ele chegou ao clube na temporada 2021/2022.

Por se tratar de uma transferência internacional, o Atlético-MG e a Ponte Preta receberão uma porcentagem do valor da negociação, devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Desse modo, além desses clubes brasileiros, o jogador também defendeu Barcelona e Betis, ambos da Espanha.

