Na estreia de Enderson Moreira, Avaí vence o Operário, em jogo da Série B

Na estreia do técnico Enderson Moreira, o Avaí fez o simples e derrotou o Operário do Mato Grosso pelo placar de 1 a 0. O jogo ocorreu no Estádio da Ressacada, nesta sexta-feira (9) e valeu pela 20ª rodada da Série B.

O gol da vitória foi anotado pelo zagueiro Tiago Pagnussat. Ele aproveitou um cruzamento de Pedro Castro e marcou na pequena área, aos 31 minutos do primeiro tempo.

Assim, o time catarinense chegou aos 28 pontos e está em nono lugar. Por outro lado, o Operário é o oitavo colocado, com 29 pontos. Ambos times tem 20 jogos realizados no Brasileirão.

Próximos jogos das equipes

O Operário volta a campo na quinta-feira (16), quando enfrentará o Ituano em sua casa, o Germano Krüger. Já o Avaí terá pela frente o Santos, fora de casa, no sábado (18).