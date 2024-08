Santos derrota o Paysandu e permanece na liderança da Série B

Nesta sexta-feira (9), o Santos bateu o Paysandu por 3 a 0, em jogo válido pela 20ª rodada da Série B. Os gols da vitória saíram com Guilherme (2) e Weslley Patati. O triunfo no Mangueirão deixa o Peixe na liderança do torneio nacional, com 37 pontos. O Papão aparece na 14ª colocação, com 24 pontos.

Calendário

Na próxima jornada, o Paysandu mede forças contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Já o Santos vai encarar o Avaí, na Vila Belmiro.

Primeiro tempo com pressão do Papão e gol do Santos

O Paysandu se lançou ao campo ofensivo e tentou pressionar o Peixe. O grande nome era Cazares. Na bola parada, ele deu trabalhou ao goleiro Gabriel Brazão e municiava seus companheiros. A cada ataque, o gol parecia mais maduro e a torcida se empolgava nas arquibancadas.

Apesar do ímpeto do rival, o Santos começou a encaixar seus ataques. O atacante Guilherme era a válvula de escape e na primeira chance ficou cara a cara com o goleiro e mandou para fora. Pouco depois, ele aproveitou o cruzamento de Rodrigo Ferreira e cabeceou para abrir o marcador.

Segundo tempo para garantir a vitória

Com a necessidade de empatar o jogo, o Paysandu foi ao ataque e usou Cazares mais uma vez para criar bom lances. A resposta do Peixe veio em contra-ataque. Na melhor descida, Julio Furch ficou livre na entrada da grande área e chutou por cima do gol.

Se a situação do Paysandu estava complicada no marcador, ela ficou mais difícil aos 31 minutos quando Netinho acertou uma cotovelada em Guilherme, que lhe rendeu o cartão vermelho. Porém, nem mesmo a desvantagem numérica impediu o time de buscar a igualdade. Em lance de abafa, Robinho aproveitou o rebote de Brazão e acertou a trave.

Nos minutos finais, quando o jogo entrou no período de acréscimos, o Santos definiu a sua vitória com Patati. O atacante recebeu de Guilherme, limpou o marcador e bateu para ampliar, 2 a 0. Ainda deu tempo de Guilherme anotar mais um. Em cobrança de falta, ele acertou no ângulo e deu números finais, 3 a 0.

PAYSANDU 0 X 3 SANTOS

SÉRIE B 2024 – 20ª rodada

Data: 9/8/2024 (sexta-feira)

Local: Mangueirão, Belém do Pará (PA)

Público e Renda: Não informado

Gols: Guilherme, 38’/2ºT (0-1); Patati, 45’/2ºT (0-2); Guilherme, 45’/2ºT (0-3)

PAYSANDU: Diogo Silva; Edilson, Quintana, Lucas Maia e Kevyn (Keffel, intervalo); João Vieira, Matheus Trindade (Netinho, aos 25’/2ºT), Borasi e Cazares (Robinho, 25’/2ºT); Paulinho Bóia (Jean Dias, 8’/1ºT) (Esli García, 15’/1ºT) e Nicolas. Técnico: Helio dos Anjos.

SANTOS: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, João Basso (Alex, 23’/2ºT), Jair Paula e Escobar; Joao Schimidt, Diego Pituca e Serginho (Willian Bigode, 35/2ºT); Otero (Pedrinho, 35’/2ºT), Guilherme e Julio Furch (Weslley Patati, 44’/2ºT). Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Brigida Carilo Ferreira (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões Amarelos: Borasi (PAY); Guilherme, Otero, Willian Bigode(SAN)

Cartões Vermelhos: Netinho, 31’/2ºT (PAY)

