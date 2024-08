Botafogo terá mudanças contra Juventude; veja provável escalação

O Botafogo terá desfalques para a próxima contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Artur Jorge terá problemas, pois não contará com dois titulares: o lateral-direito Damián Suárez, afastado, e o atacante Luiz Henrique, que cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Além deles, Tchê Tchê, que vem sendo opção durante os jogos, foi expulso contra o Atlético-GO e também não pode jogar. Tiquinho Soares, com dores no joelho direito há uma semana, não aparece nas imagens do treino desta sexta e pode ser desfalque mais uma vez.

O Botafogo ainda pensa na Libertadores. Com isso, o treinador português ainda pode optar por poupar algum outro jogador por desgaste.

A possível escalação do Botafogo é: John; Mateo Ponte, Halter (Bastos), Barboza e Cuiabano; Gregore (Allan), Danilo Barbosa (Marlon Freitas), Óscar Romero (Matheus Martins) e Thiago Almada (Carlos Alberto); Savarino e Igor Jesus.

O Botafogo, aliás, ainda treina neste sábado antes de viajar para Caxias do Sul. Artur Jorge só confirma o time na preleção, ou seja, horas antes do jogo. O Alvinegro joga, às 11h, no domingo, no Alfredo Jaconi.

