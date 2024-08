Guardiola afirma que Ederson fica no Manchester City e vibra: ‘Grande alívio’

O martelo foi batido e o goleiro Ederson ficará no Manchester City por mais uma temporada. Quem deu a palavra final foi o técnico do clube inglês, Pep Guardiola, em entrevista antes da decisão da Supercopa inglesa contra o United, neste sábado (10).

Ederson, aliás, recebeu sondagens do Al-Nassr e do Al-Ittihad, ambos da Arábia Saudita. Contudo, o goleiro brasileiro deve ficar até o final do seu contrato com o City, que vai até a temporada de 2026.

“É um grande alívio que Ederson e Stefan (Ortega) fiquem. Esses últimos oito anos sem Ederson seriam impossíveis. Seu carisma e sua consistência… Estou realmente satisfeito que ele fique”, disse Guardiola, em entrevista coletiva.

Goleiro está recuperado de lesão e pode voltar a titularidade com Guardiola

Todavia, a relação entre comandante e jogador havia dado uma oscilada no final da última temporada. Ederson sofreu uma lesão no penúltimo jogo da Premier League. Ele não queria sair, mas Guardiola o tirou por recomendação médica.

Essa mesma contusão deixou o goleiro fora da Copa América dos Estados Unidos, mas, agora recuperado, ele está pronto para retornar à meta do Manchester City. Na pré-temporada, o brasileiro revezou no gol com o alemão Ortega.

