Fábio Carille cita a força do elenco do Santos

Nesta sexta-feira (9), o Santos foi até o Mangueirão e derrotou o Paysandu por 3 a 0. Com o placar, o time santista de Fábio Carille segurou a liderança da Série B e permanece isolado na tabela com 37 pontos. Atualmente, ele tem sete pontos de vantagem para o Vila Nova-GO, primeiro time fora do G4.

Na coletiva de imprensa, o técnico Fábio Carille explicou o motivo do time entrar em ritmo lento na etapa inicial e culpou o clima de Belém do Pará.

“Pela questão do clima, temperatura de Belém, resolvemos não marcar pressão o tempo todo. Senão o desgaste é grande e poderia ser um problema para nós. Pressionamos em alguns momentos, em outros baixamos para marcar, bem compacto para ter mais energia até o final do jogo. Resultado importante. Olhar para nós, para nosso objetivo. Um grupo que se dedica muito. Chegar aos 37 pontos nessa fase do campeonato é muito importante. Voltar com calma, passar um Dia dos Pais bem tranquilo, para segunda-feira começarmos a projetar o Avaí”, declarou.

O treinador ainda encontrou espaço para viralizar o elenco. De forma clara, ele disse que apenas o elenco é capaz de atingir o objetivo do acesso.

“Com o time não se conquista nada, se conquista com elenco. Por isso nossa busca para equilibrar nosso elenco para terminar bem o ano. Jogadores estão dando uma resposta legal. Serginho acompanho desde o Japão. O Basso com uma história na Europa, principalmente em Portugal, jogador experiente. Com 11 você não chega. Precisa de elenco e o Santos está formando um elenco com jogadores que vão chegar”, finalizou.

