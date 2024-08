Cuiabá x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Cuiabá e Grêmio jogam, neste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Dourado ocupa a 19ª posição, com 17 pontos, quatro a menos que o primeiro fora do Z4. O Tricolor, por sua vez, tem um jogo a menos do que a concorrência e está na 14ª colocação, com 21 pontos, muito próximo do Z4. A Voz do Esporte fará a transmissão desta partida. A Jornada Esportiva começará às 17h30, sob o comando de Aldo Luiz, que também estará na narração.