Vasco x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado (10), pela 22ª rodada do Brasileirão, no Nilton Santos, no Rio. A bola rola às 21h30 (de Brasília). O time vascaíno entra na rodada na 11ª colocação. Já o Tricolor vem de quatro vitórias seguidas por 1 a 0. Mas ainda segue na zona de rebaixamento, em 17º. Este que é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, terá a cobertura da Voz do Esporte. A traansmissão começa às 20h com o tradicional esquenta, sob o comando de João Delfino, que também está na narração.