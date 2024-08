Grêmio volta a jogar na Arena em 1/9 contra o Atlético, e corre para recuperar estádio

Arena sofreu diversos danos por conta tragédia climática no Rio Grande do Sul - (crédito: Foto: Emanuel Prestes / Arena do Grêmio)

O Grêmio confirmou que voltará a jogar na Arena em 1º de setembro, enfrentando o Atlético, pelo Brasileirão. O retorno, inicialmente previsto para 17 de agosto, foi adiado devido à falta de condições adequadas do gramado.

Preocupações com a segurança no entorno do estádio também surgiram. A Brigada Militar e o Grêmio destacaram a necessidade de limpeza nas ruas do bairro Humaitá, que ainda sofrem com resíduos da enchente de maio. A Brigada teme que os entulhos possam virar armas em caso de brigas.

Entre as exigências da Brigada Militar, em resumo, estão a remoção dos entulhos, a iluminação mínima nos acessos internos da Arena e a definição de um estacionamento para os ônibus das torcidas organizadas. A quantidade de público liberado para o jogo dependerá do cumprimento dessas medidas.

A estrutura elétrica da Arena, por fim, também sofreu danos. Enquanto a subestação não opera plenamente, geradores temporários estão em uso. Reuniões entre Grêmio, autoridades e a Federação Gaúcha de Futebol seguem acontecendo para garantir existam todas as condições até o dia do jogo.

