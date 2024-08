Brasil vence Turquia e fatura a medalha de bronze no vôlei feminino

Brasil e pódio no vôlei são quase sinônimos quando o assunto é Olimpíada e em Paris-2024 não seria diferente. A seleção feminina venceu a Turquia por 3 x 1 (parciais 25x21, 27x25, 22x25 e 25x15), neste sábado (10/8), na Arena Paris Sul, e ficou com a medalha de bronze nos Jogos, aumentando para nove a sequência de edições com conquista brasileira na modalidade. Em jogo apertado contra as turcas, a equipe verde-amarela sofreu, mas soube fechar os sets e fez a delegação superar a campanha do país na Rio-2016, marcando o 20º pódio na França.

A disputa valia a 12ª medalha tupiniquim no vôlei, contando feminino e masculino, e a primeira da Turquia. No fim, valeu a hegemonia. O terceiro lugar fez o Brasil empatar com União Soviética, China e Japão pelo posto de segundo país com mais pódios olímpicos na modalidade, todas com seis. Os Estados Unidos lideram, com sete, somando a que terá a cor decidida neste domingo (11/8), na final contra a Itália. Além disso, as brasileiras são quem mais ganharam bronzes, com três, somando Atlanta-1996 e Sydney-2000. As recordistas de ouros são as soviéticas, com quatro, a última em Seul-1988.

A medalha premia uma trajetória que beirou a perfeição para o Brasil em Paris-2024. A seleção não tomou conhecimento das adversárias na fase de grupos, com três vitórias por 3 x 0 e duas delas em cima das fortes Polônia e Japão, além do Quênia. Nas quartas de final, novo domínio, desta vez contra a República Dominicana, mas o jogo não encaixou contra os Estados Unidos e a seleção perdeu por 3 x 2 no tie-break.

Medalhas do Brasil no vôlei de quadra em Olimpíadas:

2020 - Prata feminino

2016 - Ouro masculino

2012 - Ouro feminino e prata masculino

2008 - Ouro feminino e prata masculino

2004 - Ouro masculino

2000 - Bronze feminino

1996 - Bronze feminino

1992 - Ouro masculino