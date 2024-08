Tom Cruise é visto na arquibancada de Brasil x EUA

Tom Cruise deu o ar da graça na final do futebol feminino em Paris - (crédito: Photo by Franck FIFE / AFP via Getty Images)

A final olímpica entre Brasil e Estados Unidos, no futebol feminino, teve um torcedor ilustre. Nas arquibancadas, o ator Tom Cruise marcou presença e fez a festa dos presentes no Parque dos Príncipes.

Afinal, imagens do astro Missão Impossível apareceram, o que deixou fãs do filme em polvorosa na internet e no estádio. Logicamente, ele estava na torcida pela medalha de ouro dos Estados Unidos, seu país de origem, que venceu por 1 a 0 e levou o ouro.

Segundo a “TMZ”, Tom Cruise fará uma manobra radical na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão de Paris, quando a bandeira será passada para Los Angeles, nos EUA, que sediará a próxima edição.

Dessa maneira, o ator supostamente descerá de rapel do topo do Stade de France, pousando no campo do estádio e carregando a bandeira olímpica.

