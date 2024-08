Thaísa chora em despedida da Seleção Brasileira: ‘Esse bronze vale ouro’

Thaísa se emocionou com a despedida - (crédito: Foto: Reprodução)

Jogadora da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, Thaísa Daher, de 37 anos, finalizou sua passagem pela equipe nacional na modalidade. Seu último jogo, afinal, valeu uma medalha de bronze, nas Olimpíadas de Paris 2024. No fim da partida contra a Turquia, ela não segurou as lágrimas.

“Acabou, encerrou meu ciclo, foi uma vida, só quem está aqui sabe o que a gente passa, o que tem de superar, mas é muito amor pelo que faz”, iniciou, em entrevista à “TV Globo”.

“Acabou, agradecer por tudo o que elas fizeram por mim, queria o ouro para elas, mas esse bronze vale ouro. Nunca vi um grupo tão dedicado. Nossa geração também queria, mas vi uma gana grande desse grupo, novo”, declarou.

Thaísa, inclusive, ressaltou que vai seguir torcendo pela Seleção Brasileira e tem muita esperança na nova geração de atletas.

“Certeza que elas vão fazer muito, pelo que estão construindo. Dói (a despedida). Obrigada. Só tenho a agradecer a esse grupo que me acolheu com muito carinho e muito amor, fizeram eu me sentir parte e foi maravilhoso. Agora só quero assisti-las porque tenho certeza que virão muito mais medalhas”, completou.

Seleção Brasileira venceu a Turquia por 3 a 1, neste sábado, parciais de 25/21, 27/25, 22/25 e 25/15.

