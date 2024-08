Marta, em tom de despedida, exalta a prata e avisa: ‘ajudarei de outra forma’

Marta mostra sua alegria. Apesar da derrota, Brasil é prata. Ela, que ganhou a mesma medalha em 2004 e 2008, se torna a futebolista mais laureada do país - (crédito: Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images)

Após a derrota por 1 a 0 do Brasil para o Estados Unidos na final dos Jogos Olímpicos, a veterana Marta, em tom de despedida, disse que a medalha de prata – a sua terceira prata olímpica – foi um resgate do futebol feminino após série de resultados ruins. E que ela, com a aposentadoria iminente, espera dar a sua contribuição fora de campo.

“Essas meninas tem muito mais a oferecer. Não estarei com elas em campo. Mas estarei de outra forma. Acompanhando, dando meu suporte. Enfim, torcendo como fiz aqui quando suspensa. Que a gente comece a acreditar mais no futebol feminino”, disse, completando:

“Agora temos de dar continuidade a esse trabalho. A gente precisa destacar esse orgulho que a gente resgatou: das pessoas falarem do futebol feminino, acreditarem mais neste esporte, depois que, infelizmente, não deixamos boa impressão nas últimas competições”.

Marta e a importância de Arthur Jorge

Marta, que estava suspensa nas partidas contra França (quartas) e Espanha (semifinal) começou no banco diante das americanas, entrando pouco depois do gol das rivais, de Swanson aos 12 minutos. E fez bom jogo.

“Foi um processo de muita confiança. Se a gente não tivesse dado a devida confiança ao trabalho do professor Arthur não seria assim. Parecia que ele fazia as coisas meio fora do comum, mas você tem que ser diferente. O treinador veio com essa mentalidade, Colocou o trabalho dele para a gente, com muita dedicação, e as meninas abraçaram isso. A gente não teve desconfiança, desde o primeiro jogo. Teve altos e baixos, mas não deixamos de acreditar que era possível jogar uma final, novamente entrar para a história.

Brasil nos Jogos Olímpicos

A medalha conquistada pelo Brasil foi a sua 20ª nos jogos Olímpicos de Paris-2024. O país soma três outros sete pratas de dez bronzes.

As medalhas douradas foram todas femininas: Rebeca Andrade (ginastica, solo), Bia Souza (judô) e Duda e Ana Patrícia (vôlei de praia).

O Brasil deve encerrar os Jogos no Toop13 em números de medalhas e no Top20 considerando ouros. Além do futebol, neste sábado ganhou um bronze no vôlei feminino. O país não tem mais atletas com chances de medalhas nestes dois últimos dias de competições.

