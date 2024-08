Atlético tem desfalque de última hora antes do clássico contra o Cruzeiro

Gabriel Milito, técnico do Atlético, terá que mudar seus pensamentos antes do clássico - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O técnico Gabriel Milito, do Atlético, recebeu uma péssima notícia pouco antes do clássico contra o Cruzeiro. A bola rola neste sábado (10), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante Eduardo Vargas sentiu dores no joelho esquerdo e não vai para o duelo contra a Raposa. Ele era um dos principais cotados para a titularidade diante da Raposa.

Assim, Paulinho – titular absoluto – terá outro atleta ao lado. Agora resta ao treinador atleticano decidir quem vai para o jogo no ataque. No meio de semana, contra o CRB, pelo Copa do Brasil, a vaga ficou com Cadu.

Existe uma grande expectativa de que Deyverson seja a opção para a vaga no ataque. O novo camisa 9 do Galo, afinal, já foi regularizado durante a semana e deve entrar, pelo menos, durante o jogo.

O Atlético, afinal, já tem um grande problema no ataque. Seu principal atleta, o atacante Hulk, sofreu grave lesão na panturrilha direita e desfalca o time até setembro.

O Galo entra em campo na nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos. O Cruzeiro, no entanto, vive melhor fase, tem 35 somados, na quinta posição.

