Fortaleza vence Criciúma e assume a vice-liderança do Brasileirão

No duelo entre o Leão Fortaleza e o Tigre Criciúma, melhor para os cearenses. Afinal, um gol de Moisés no início do segundo tempo, definiu o placar em 1 a 0 no duelo deste sábado (10/8), no Castelão, pela 22ª rodada do Brasileirão. Para a torcida Fortaleza (mais de 40 mil presentes), muita alegria. Afinal, seu time chega aos 42 pontos. Assim, assume provisoriamente o segundo lugar. Está atrás apenas do líder Botafogo (43 pontos) e ultrapassando o Flamengo (40 pontos e menos um jogo).

Já o Criciúma tem lamento duplo. Primeiramente, a derrota faz o time parar nos 24 pontos. Assim, pode perder 12ª posição ao fim da rodada. Além disso, pela primeira vez neste Brasileirão após 20 jogos, não fez gol. O Tigre foi o primeiro a conseguir 19 partidas seguidas balançando a rede na competição.

Primeiro tempo sem gol

O Fortaleza tomou a iniciativa, pressionando o Criciúma. Assim, antes dos cinco minutos, criou duas chances, a melhor num chute cruzado de Felipe Jonatan que passou raspando. Mas a resposta do Criciúma veio em seguida em duas cabeçadas de Bolasie que obrigaram o goleiro João Ricardo a fazer ótimas defesas. Isso antes de dez minutos. O jogo elétrico dos primeiros minutos perdeu um pouco da intensidade, mas com os times trocando bolas e buscando o ataque. Quase sempre com o Fortaleza tentando fazer valer o fator campo e com maior posse (60%). Contudo, quase com o mesmo número de finalizações dos catarinenses no primeiro tempo. (7 a 6).

Fortaleza garante mais três pontos

Logo no segundo minuto do segundo tempo, o Fortaleza saiu na frente. Pikachu recebeu pela direita foi ao fundo e cruzou. A boa defesa do Criciúma falhou, deixando Moisés, desmarcado. Aí, foi só o atacante tocar para o gol vazio e celebrar com a torcida do Leão. O jogo seguiu animado, com os times fazendo um bom jogo. Mas o placar não foi mais alterado. No fim, festa para o Tricolor de Aço, candidatíssimo ao título.

FORTALEZA 1X0 CRICIÚMA

Série A – 2024 – 22ª rodada

Data: 10/8/2024

Local: Estádio do Castelão (CE)

Público presente: 40.311

Público presente: 38.954

Renda: R$ 620.473,00

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan (Bruno Pacheco, 38’/2ºT); Matheus Rossetto, Lucas Sasha (Pedro Augusto, 30’/2ºT) e Kervin Andrade (Pochettino, 20’/2ºT); Moisés (Breno Lopes, 20’/2ºT), Renato Kayzer (Marinho, 30’/2ºT) e Pikachu. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco (João Carlos, 30’/2ºT); Higor Meritão, Newton (Arthur Caike, 30’/2ºT), Marquinhos Gabriel (Eliedson, 38’/2ºT) e Marcelo Hermes; Bolasie e Allano (Jonathan, 30/2ºT). Técnico: Claudio Tencati

Gol: Moisés, 21/2ºT (1-0)

Árbitro: Kléber Ariel Gonçalves da Silva (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Titi, Lucas Sasha (FOR); Trauco, Marquinhos Gabriel (CRI)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.