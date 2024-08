São Paulo se aproxima de renovação com William Gomes

William Gomes tem oito partidas no profissional do São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

O São Paulo encaminhou a renovação de contrato do atacante William Gomes, de 18 anos. O vínculo do jogador com o Tricolor tem duração até o fim de fevereiro de 2026. O novo compromisso será até 2029.

Dessa maneira, o jovem se tornará o atleta do plantel profissional com contrato mais longo com o São Paulo. Com a confirmação da renovação, o atacante superará Rodrigo Nestor, que tem vínculo até fevereiro de 2028.

William Gomes é cria de Cotia e foi alçado para o elenco principal do Tricolor no ano passado. Até o momento, são oito jogos como profissional, cinco deles neste ano. Sem espaço com Luis Zubeldía, atuou com a equipe sub-20 na última semana para ganhar ritmo de jogo.

Apesar de fazer parte do time principal do São Paulo, William Gomes disputou a Copinha neste ano. O objetivo da direção tricolor é que os jovens se adaptem com maior facilidade à equipe profissional para ganhar maior protagonismo em 2025.

A última partida entre os profissionais foi em 19 de junho, no duelo contra o Cuiabá. Na ocasião, atuou por 22 minutos.

