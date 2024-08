Moisés, sobre o vice-líder Fortaleza: ‘Vamos sonhar com o título, mas com humildade’

Moisés, de costas, corre para comemorar com Pikachu o gol que marcou e decidiu o 1 a 0 do Fortaleza - (crédito: Foto: Leonardo Moreira/FEC)

O atacante Moisés fez o gol que garantiu a vitória do Fortaleza sobre o Criciúma, por 1 a 0, neste sábado (10/8), pela 22ª rodada do Brasileirão. Este resultado levou o time aos 42 pontos, em segundo lugar na tabela. Atrás do Botafogo (43) e à frente do Flamengo (40) dois que ainda jogarão na rodada. Para o atacante, o Fortaleza pode sonhar com um titulo inédito. Mas com os pés no chão.

“Temos um grupo que se doa ao máximo. E que é unido. Independentemente de quem joga ou está no banco, o professor Vojvoda sabe que todos podem corresponder. Felizmente, pude ajudar com o gol. Estamos bem e temos muito a crescer. Vamos evoluiur e buscar ponto a ponto. Vamos sonhar (com o título), mas com humildade. Hoje o Fortaleza é muito respeitado, não é mais aquele time que ficou oito anos na Série C”, disse Moisés.

Desabafo de Moisés

O atacante, que neste domingo celebra o dia dos pais como quase um papai, pois seu filho está para nascer, aproveitou para desabafar lembrando que muitos não acreditavam no seu sucesso, já que ele começou tardiamente no futebol, oriundo da várzea.

“É uma resposta. Vim da várzea e muitos diziam que eu era um amador e não iria ter sucesso. Mostrei a eles que tenho a capacidade de vestir a camisa de um time grande como o Fortaleza, disse Moisés

Fortaleza e a Sul-Americana

O Fortaleza agora vai focar na Sul-Americana. Nesta quarta-feira irá até a Argentina enfrentar o Rosario Central, pelas oitavas de final.

