Braithwaite brinca após estreia pelo Grêmio: ‘Isso conta no Brasil como hat-trick?’

Depois da eliminação da Copa do Brasil, o Grêmio voltou suas atenções para o Campeonato Brasileiro e no triunfo por 3 a 1 sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal, teve uma ótima notícia. O estreante Braithwaite marcou três gols, um deles contra, e teve uma estreia inesquecível.

“Fiz dois gols e um gol contra. Isso aqui no Brasil é um hat trick? Foi uma estreia melhor do que poderia imaginar. Estou muito feliz, sobretudo pela equipe. Foi um jogo incrível para mim, muito feliz em estar no Brasil. Quero agradecer aos meus companheiros, comissão técnica e torcida gremista”, disse.

Entrou na brincadeira

O dinamarquês respondeu sobre as diferenças entre o futebol brasileiro e o europeu. Ao longo da entrevista, brincou com o pedido para sambar e teve o direito de pedir a música “All The Way Up”, de Fat Joe e Remy Ma ao Fantástico, da TV Globo. Sendo assim, ele esbanjou simpatia e mostrou que está entrosado mesmo com pouco tempo no país.

“É diferente na Europa, pois há mais intensidade e aqui é mais técnico. Os jogadores são muito bons na capacidade de driblar e estou contente É minha dança. Quando faço gols eu danço. espero que não seja a última vez. E quem sabe eu não comemoro dançando samba”, brincou.

Com o resultado, o Imortal Tricolor alcançou a marca de 24 pontos e segue na arrancada para ter mais tranquilidade na sequência da competição nacional.

Por fim, a equipe gaúcha atua no mesmo dia, às 19h30 (de Brasília), contra o Bahia, no Alfredo Jaconi. Além disso, no meio de semana, os comandados de Renato Portaluppi, recebem o Fluminense, no Couto Pereira, terça, às 19h (de Brasília), pelas oitavas da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.