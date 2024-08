Talles Magno marca na estreia, e Corinthians empata com o Bragantino no fim

Corinthians e Bragantino ficam no empate pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino)

Em sua estreia com, Talles Magno salvou o Corinthians de uma derrota, aos 48, da etapa final. Sendo assim, o Timão empatou por 1 a 1 com o Bragantino, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, a equipe de Bragança Paulista chegou aos 27 pontos, na 12ª colocação, enquanto o Timão soma 21, na 17ª posição, na zona de rebaixamento.

Na sequência da competição nacional, o Timão visita o Fluminense, no sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã. O Massa Bruta, por sua vez, recebe o Fortaleza no mesmo dia, porém às 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.

Ataques assustam

Logo no início, o Bragantino se lançou ao ataque e assustou o Corinthians. Vitinho dominou pela esquerda, cortou para o meio e finalizou com perigo. Do outro lado, foi a vez dos donos da casa responderem com Garro, que bateu de perna esquerda para boa defesa de Lucão.

Goleiros brilham

O Massa Bruta se comportou bem, mesmo fora de casa, e arriscou mais uma jogada perigosa. Nathan Mendes surgiu na meia lua e bateu no gol para bela defesa de Hugo Souza. O Corinthians, em seguida, revidou quando Pedro Henrique recuperou a bola, que sobrou para Garro. O argentino bateu já caído e facilitou para a defesa de Lucão.

Golaço na arena

O Corinthians chegou novamente na área, mas parou em Lucão. Romero encontrou espaço para finalizar, contudo o arqueiro voltou a se destacar. Em seguida, Helinho abriu o placar para o Bragantino com direito a um golaço. Assim, o atleta passou por Cacá e André Ramalho para finalizar de perna esquerda no canto do goleiro.

Ainda no primeiro tempo, depois de cruzamento na área, Pedro Henrique teve liberdade para cabecear, mas apenas acertou o meio do da meta de Lucão e facilitou a defesa.

Consulta ao VAR

Na volta do intervalo, o técnico Ramón Díaz fez três mexidas e promoveu a estreia de Talles Magno, que retornou ao futebol brasileiro. Mas quem entrou bem foi Giovani, que chegou na frente, mas finalizou para fora. Garro cruzou a bola na área, Cacá finalizou de primeira e reclamou de um toque de mão de Douglas. Após análise, o árbitro nada assinalou.

Hugo Souza e Talles Magno salvam

Na reta final da partida, André Ramalho saiu errado, Helinho teve a chances de estufar a rede, porém Hugo Souza salvou. Na sequência, coube ao estreante Talles Magno estufar a rede e deixar tudo igual. Após lançamento de André Ramalho, Pedro Raul dividiu, e a bola sobrou para o estreante.

CORINTHIANS 1 x 1 RB BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 22ª Rodada

Data e horário: 10/8/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Gols: Helinho (38’/1ºT) (0-1); Talles Magno (48’/2ºT) (1-1)

Público pagante: 41.750

Público total: 42.018

Renda: R$ 2.525.324,00

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho – intervalo), André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele (Pedro Raul 37’/2ºT), Ryan, Breno Bidon (Giovani – intervalo) e Garro; Romero (Talles Magno – intervalo) e Pedro Henrique (Wesley 23’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Pedro Henrique (Lucas Cunha 11’/2ºT) e Luan Cândido; Raul (Jadsom 11’/2ºT), Lucas Evangelista e Lincoln (Eric Ramires 11’/2ºT) (Gustavinho 34’/2ºT); Helinho, Mosquera (Eduardo Sasha – intervalo) e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões Amarelos: Romero, Talles Magno e Hugo Souza (COR); Raul, Nathan Mendes, Jadsom e Eduardo Sasha (BRA)

Cartões Vermelhos: –

