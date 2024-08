Samuel Xavier sobre abalo do Fluminense e critica árbitro: ‘não deu para entenfer aquele gol’

Samuel Xavier em lance de jogo contra do Fluminense contra o Vasco no Nilton Santos - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Após a derrota para o Vasco por 2 a 0, no estádio Nilton Santos, neste sábado (10/8), o Fluminense saiu de campo abatido. Afinal, continua na zona de rebaixamento após a 22ª rodada do Brasileirão. E partiu do lateral-direito Samuel Xavier uma declaração sobre o abalo na equipe.

“Hoje foi um jogo ruim pra gente psicologicamente”, disse.

Xavier falou da grande polêmica do jogo – a discussão sobre um toque de mão (ou não) no lance do primeiro gol vascaíno. Assim, muitos afirmam que Vegetti marcou o tento depois que a bola bateu na mão de Leo.

“Não deu pra entender o que o Daronco fez naquele lance ali”, reclamou, referindo-se ao árbitro gaúcho Anderson Daronco, que apitou a partida.

“O VAR estava chamando e ele (Daronco) falando: ‘Não, a bola não pegou na mão’. De repente, ele vai no VAR e mesmo assim continua com a convicção dele. Mas, enfim, as imagens estão aí para serem analisadas”, acrescentou Xavier.

Para o lateral tricolor, o estresse com o lance desestruturou o time.

“Acho que a gente perdeu um pouco o mental depois desse lance. Não conseguimos recuperar para fazer uma boa partida”, disse.

Depois do jogo, Vegetti negou qualquer toque de mão e disse que a bola bateu em sua “pança” (barriga).

Fluminense encara Grêmio pela Libertadores

Depois do primeiro gol, o Vasco marcou mais um, com Victor Luís, fechando o placar de 2 a 0, que interrompeu uma sequência de quatro jogos sem vitória da equipe de São Januário. Já o Fluminense tem pela frente mais um desafio. Afinal, vai enfrentar o Grêmio pelas oitavas de final da Libertadores, na terça-feira (13/8), em Curitiba.

“Na terça já temos mais uma decisão e a gente tem que se preparar para fazer um bom resultado lá em Curitiba contra o Grêmio”, concluiu Xavier.

