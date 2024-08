Rafael Paiva elogia atuação de todos no Vasco “Ninguém com a setinha para baixo”

Rafael Paiva conquista mais uma vitória no comando do Vasco - (crédito: Leandro Amorim)

O técnico interino do Vasco, Rafael Paiva, não escondeu a felicidade após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, neste sábado (10), no Nilton Santos. Na coletiva de imprensa no estádio, após o apito final, Paiva elogiou sua equipe, incluindo todos os cinco que entraram no decorrer da partida.

“A gente precisa defender bem. Payet está se sentindo cada vez melhor. É um cara que com a bola nós sabemos o talento que tem, mas está cada vez mais condicionado ao jogo defensivo. Hoje equilibramos bem a defesa. Estávamos bem nas coberturas. Quero acrescentar também os atletas que entraram, isso tudo contribui. Não consigo ver ninguém hoje com a ‘setinha para baixo’, hoje todo mundo foi bem. Não temos que depender de jogador para as coisas darem certo”, brincou.

O comandante também abordou outros tópicos, como as situações físicas de Maicon e Vegetti. Ambos deixaram o campo reclamando de dores.

“Maicon sentiu um pouquinho a posterior, Vegetti sentiu o adutor. À princípio não parece nada grave, mas precisamos ter clareza para saber o que vai acontecer. Se depender dele (Vegetti), ele não sai nunca, joga o tempo todo, até machucado. É sempre uma briga para saber o melhor momento (de sair)”, limitou-se na explicação.

Paciência é a palavra no Vasco

Além disso, Paiva respondeu questionamento sobre a recente “má fase” do time, que não vencia há quatro jogos pelo Brasileirão. Para ele, é necessário ter paciência.

“Esse equilíbrio é difícil porque tem um peso grande externo. Por mais que tentemos nos blindar o que vem de fora pode chegar. A torcida é exigente, mas a gente sabe que é um processo, tem que ter paciência. A sequência de vitórias no início foi muito boa, mas era praticamente impossível de manter. Quando a vitória não vem em três, quatro jogos faz parte do processo, é preciso manter o alerta ligado. Tem que lidar com isso todos os dias. Tem que ser o máximo equilibrado possível para não interferir dentro de campo. A nossa pontuação na tabela diz isso. Nós queremos disso para mais”, finalizou.

