Fernando Seabra após dois tropeços em casa: ‘O caminho é trabalho’

O Cruzeiro ficou no empate sem gols com o Atlético, na noite deste sábado (10/8), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Esse foi o segundo tropeço consecutivo da Raposa em casa. Afinal, na última segunda-feira o time perdeu para o Fortaleza, por 2 a 1, em Cariacica, no Espírito Santo. Embora o jogo tenha sido longe de Belo Horizonte, o mando era da Raposa.

O técnico cruzeirense Fernando Seabra, todavia, garante que o momento é de concentrar forças e energia, além de trabalhar ainda mais para buscar os objetivos.

“Nós precisamos continuar trabalhando para melhorar a sincronia dos movimentos defensivos e ofensivos. Continuar promovendo o desenvolvimento dos jogadores e o grupo como um todo”, disse.

Fernando Seabra fala em ‘adaptações estratégicas’

O treinador também destacou que falhas devem servir de lição.

“Aproveitar os desafios para desenvolver repertórios que possam ser úteis para os jogos seguintes. Continuidade de trabalho, com dedicação e inteligência. Para promover cada vez mais a melhora da equipe. Tem coisas que são mais padrão e tem coisas que exigem da gente adaptações estratégicas. O caminho é o trabalho”, salientou.

Durante o empate com o Atlético, aliás, chamou atenção o tempo em que o Galo ficou com a bola. Seabra explicou que a boa marcação motivou isso.

“Mantivemos o meio fechado e tivemos sucesso. Inclusive, no segundo tempo, o Atlético não verticalizou. Teve que circular a bola e por isso teve mais posse”, finalizou, lembrando que o Galo não conseguiu espaços para o arremate.

O time agora volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Na quinta-feira (15/8), às 21h30 (de Brasília), o Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors, na Bombonera, em Buenos Aires.

Como o Cruzeiro está no Brasileirão

A Raposa segue na quinta colocação, com 36 pontos. O time celeste novamente perdeu a oportunidade de entrar para o G4, assim como na derrota para o Fortaleza.

