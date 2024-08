Fluminense encaminha empréstimo de Luan Brito ao Defensor, do Uruguai

Luan Brito em ação, no treinamento do Fluminense - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense )

O Fluminense encaminhou a renovação de Luan Brito, porém o jogador não permanecerá no clube carioca no restante da temporada. Afinal, o clube carioca está bem perto de emprestá-lo ao Defensor, do Uruguai, por um ano. O jogador, portanto, viajará para Montevidéu para realizar exames médicos. A informação é do jornalista Nico Musetti.

Antes das conversas com o clube uruguaio, o Tricolor avançou na renovação de contrato do atacante por mais uma temporada, visto que o vínculo anterior iria até dezembro de 2025.

Vale lembrar que recentemente, o Fluminense acertou a contratação do volante Facundo Bernal, que pertencia ao Defensor. Nesse sentido, as duas instituições estreitaram laços, que culminaram na transferência de Luan Brito.

Filho do ex-atacante tricolor Marco Brito, que atuou pelo clube entre 1995 e 2003, o jovem foi vice-artilheiro na campanha do título do carioca na base, em 2021, com 7 gols. Ele, inclusive, foi o maior goleador tricolor da temporada na categoria, com 16 bolas na rede em 33 jogos. No ano seguinte, fez 12 gols em 26 jogos também na base.

Por fim, em 2023, chegou ao Porto, por empréstimo, com opção de compra no valor de € 4,5 milhões, somando a parte fixa e os possíveis bônus (algo em torno de R$ 25,5 milhões). Como o clube português não ativou a cláusula, Luan Brito voltou ao Fluminense.

