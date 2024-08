Flamengo x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Pelo Brasileirão,Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (11/10), às 16h (de Brasília), no terceiro dos últimos embates em sequência entre as equipes em menos de duas semanas. Na Copa do Brasil, melhor para os cariocas, que eliminaram o rival. No Brasileiro. A situação também parece mais complicadas para os paulistas. Se afastaram do líder Botafogo e entraram na rodada na quarta posição, com 37 pontos. Assim, precisam de uma vitória para não perderem os ponteiros de vista. Os anfitriões, vice-líderes com 40, não querem desgarrar do Glorioso. Para que você não perca nada deste clássico entre os maiores campeções da América do Sul nos últimos anos, a Voz do Esporte praparou uma super jornada esportiva, que começa às 14h30 sob o comando de Cesar Tavares, que também narra o duelo.