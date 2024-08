Goleiro leva três gols em dez minutos, logo é substituído e até o juiz o consola

O goleiro Manuel Baldé, de 21 anos, viveu o pior momento de sua vida esportiva neste domingo (11/8). Afinal, ele teve uma atuação tão desastrosa que, após cometer três erros que causaram gols do time adversário em apenas nove minutos, saiu do campo sob consolo da equipe e do treinador Hélder Cristóvão. Desse modo, a situação era tão constrangedora que até o árbitro da partida, Tiago Martins, ofereceu conforto ao jogador, numa rara demonstração de solidariedade.

O jogo foi entre Penafiel, clube que Baldé defende há um ano, e Oliveirense, pela primeira fase da Liga 2 – a Segunda Divisão do Campeonato Português. Apesar dos três gols dos rivais em falhas bisonhas de Baldé, o Penafiel conseguiu superar o drama e venceu a partida por 4 a 3, atenuando em parte o impacto da má performance do goleiro.

O primeiro erro de Baldé foi logo aos 3 minutos do jogo. Assim, ele saiu mal da baliza e Lução aproveitou para marcar o primeiro gol do Oliveirense. Três minutos depois, Baldé tentou fazer uma finta, perdeu a bola e Zé Manuel não perdoou: 2 a 0. Aos 9, Baldé voltou a perder a bola e André Santos cravou o terceiro.

Em abril, goleiro foi eleito Melhor Jovem

Ironicamente, Baldé vem sendo considerado um jogador de qualidade em Portugal. Tanto que, em abril, recebeu o título de Melhor Jovem da 2ª Liga, com 15,6% dos votos, à frente do ponta Rúben Pina, do Belenenses, e do meia Vasco Souza, do Porto.

Times em Portugal e seleção de Guiné-Bissau

Manuel Baldé nasceu em 14/11/2002 em Albufeira, no sul de Portugal, mas também tem cidadania da Guiné-Bissau. O jovem goleirão de 1,94 metro chegou a jogar pela seleção nacional guineense em sete partidas em 2022.

O futebol entrou na vida de Baldé já em 2014, quando ele tinha apenas 12 anos, no Imortal Youth. O jovem se formou nas categorias de base do Benfica, depois foi para o Aves e em seguida para o Vizela. O contrato com o Penafiel começou em julho de 2023 e, desde então, o goleiro defende as redes do clube da cidade de Penafiel, a 340 km da capital Lisboa.

