Com novidade, Atlético divulga relacionados para duelo na Libertadores

O Atlético divulgou neste domingo (11), a lista de relacionados para o duelo contra o San Lorenzo, pelo duelo de ida das oitavas de final da Libertadores. O embate acontece na terça-feira (13), às 21h30, no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. E o técnico Gabriel Milito terá desfalques importantes no setor ofensivo.

Afinal, Hulk segue se recuperando de lesão na panturrilha e já era desfalque esperado. Além disso, o atacante Eduardo Vargas ficou fora da viagem para a Argentina por conta de dores fortes no joelho direito. Ele já não atuou contra o Cruzeiro, neste sábado (10), pelo Campeonato Brasileiro por conta do mesmo problema.

Em contrapartida, o treinador terá o retorno do jovem Alisson. O atacante não entra em campo desde 23 de junho e virou desfalque por conta de uma lesão ligamentar no tornozelo. Ele ganhou bastante espaço no comando da temporada, principalmente sob o comando de Felipão e agora tenta voltar a ter chances com Gabriel Milito.

???? Confira a lista de atletas relacionados para a partida diante do San Lorenzo, na Argentina, pela @LibertadoresBR! #VamoGalo ????????? pic.twitter.com/AhoTUXnHH8 — Atlético (@Atletico) August 11, 2024

Além disso, o time tem todos os reforços à disposição e inscritos na competição. Deyverson, Fausto Vera, Lyanco, Alonso e Bernard podem fazer suas estreias na competição com a camisa do Galo.

Os duelos do Atlético pela Libertadores

O Galo encara o San Lorenzo nesta terça-feira, pelo duelo de ida das oitavas de final da Libertadores. O jogo de volta acontece na terça-feira seguinte (20), às 21h30, na Arena MRV.

