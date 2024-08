Abel Ferreira confirma Dudu fora por um mês

O Palmeiras buscou o empate contra o Flamengo por 1 a 1 na tarde desde domingo (11) no Maracanã, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Verdão foi marcado já no fim da partida por Luighi, de 18 anos, que pela primeira vez balançou as redes pelo profissional.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira, em coletiva de imprensa, avisou que o atacante Dudu vai ficar fora por um mês. O jogador que voltou de lesão recentemente, não estava nem no banco. Segundo o treinador, Dudu não tem condições de jogo. Assim, vai fazer um processo de recondicionamento pra poder ficar à disposição:

“Vai ficar fora por um mês. Não está em condições de jogar, de ajudar a gente. Fará um processo de recondicionamento”, afirmou Abel.

Nesse período, Dudu vai desfalcar o Palmeiras em uma sequência importante na temporada. Além de alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro, o atacante vai ficar de fora do mata-mata na Libertadores. O Verdão busca a classificação contra o Botafogo, e o primeiro jogo é nesta quarta-feira (14), no Nilton Santos.

O Verdão busca se manter vivo no campeonato internacional, uma vez que deu Deus da Copa do Brasil nas oitavas de final. Além disso, tenta se reerguer no Brasileirão para buscar mais um título da competição. Atualmente, é o quarto colocado com 38 pontos.

