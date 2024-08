Após polêmica em empate, Abel Ferreira lamenta: ‘Sensação é de dois pontos perdidos’

Com gol de Luighi, já no fim da partida, o Palmeiras buscou o empate por 1 a 1 contra o Flamengo neste domingo (11), no Maracanã, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, para o técnico Abel Ferreira, o resultado não foi para comemorar um ponto, e sim, lamentar dois perdidos:

“É injusto o resultado aqui, estou triste, fomos melhores. Fatores que influenciaram no jogo, erros claros da arbitragem. Fizemos um gol que foi anulado, pequeno detalhe. Entramos depois da segunda parte muito bem, tivemos três oportunidades para fazer um gol, não conseguimos. Primeira ou segunda vez que o Flamengo vai na nossa área consegue fazer gol. Acho que estamos também com um pouquinho de má sorte. Pra mim a sensação é de dois pontos perdidos”, lamentou o treinador.

Apesar do gol no fim, o técnico não ficou feliz com a atuação da arbitragem e mais uma vez fez críticas depois do jogo. O Verdão chegou a abrir o placar com Flaco López, mas análise do VAR apontou impedimento do zagueiro Gustavo Gómez, que participou do lance. Esse foi, portanto, o 15° gol anulado do clube paulista no Brasileirão.

Além disso, questionou a falta de critério para expulsão, comparando um lance no jogo entre Botafogo e Bahia, pela Copa do Brasil, onde o jogador do Alvinegro foi expulso. Por outro lado, na partida desde domingo, em um lance envolvendo Pulgar e Richard Rios. Porém, o jogador Rubro-negro levou apenas um cartão amarelo.