Luighi comemora primeiro gol pelo profissional no Palmeiras: ‘Sonho realizado’

O empate entre Flamengo e Palmeiras teve um sentimento especial para um jogador. A partida realizada no Maracanã na tarde deste domingo (11), pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro terminou 1 a 1. No entanto, o Rubro-negro estava à frente do placar até o fim da partida. Luighi, por sua vez, saiu do banco para igualar a partida para o Verdão, e dessa forma, marcou seu primeiro gol pelo profissional.

“Queria agradecer a Deus. É um sonho realizado. Fiquei anos batalhando na base, é muito importante o trabalho que o Palmeiras faz, para que a gente chegue pronto aqui no profissional. Queria mandar esse gol para o meu pai. Se não fosse ele, não estaria aqui”, agradeceu o atacante.

Com apenas 18 anos, o jogador balançou as redes com apenas 11 minutos em campo e em um momento e jogo importante para o time paulista. Com o resultado, o Verdão conquistou mais um ponto e se manteve entre os quatro primeiros na tabela do Brasileirão, com 38 pontos.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira elogiou os jogadores da base. O Verdão, com pouca movimentação no mercado de contratações, vem usando os garotos e, dessa forma, revelando grandes nomes, como Endrick e Estevão.

O próximo compromisso do Palmeiras é na próxima quarta-feira (14), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A equipe enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, às 21h30.

