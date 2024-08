Tite valoriza empate do Flamengo e explica gols sofridos de bolas aéreas

Tite comandando o Flamengo na beira do campo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF)

O Flamengo empatou com o Palmeiras por 1 a 1, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado impede o time carioca de alcançar a liderança da competição, já que o Botafogo, líder, foi superado pelo Juventude no Alfredo Jaconi. Assim, o time da Gávea permanece na terceira colocação e soma 41 pontos.

Contudo, o técnico Tite valorizou o empate contra o Palmeiras, de Abel Ferreira, e analisou o gol sofrido pelo Flamengo.

“Foi um grande jogo, com duas grandes equipes, dois grandes trabalhos, e dois clubes que fazem um investimento extraordinário. Cada enfrentamento é de altíssimo nível. O gol surgiu de um rebote, não de uma bola parada ou de cabeça. Temos o mesmo índice de gols sofridos que a média do campeonato, porque os adversários também têm qualidade. Foi um gol de rebote”, disse Tite.

Tite valoriza desempenho do Flamengo

“Os atletas sabem que me orgulho do desempenho. O desempenho na partida merecia a vitória. Sei avaliar e assumir essa responsabilidade”, resumiu Tite. O Flamengo, aliás, agora vira a chave e enfrentará o Bolivar, pelas oitavas de final da Libertadores. O primeiro jogo será no Maracanã, na próxima quinta-feira (15).

