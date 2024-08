Técnico do San Lorenzo é convencido a continuar no cargo

No mata-mata, o Ciclón encara o Atlético-MG - (crédito: Foto: Luis Robayo/AFP via Getty Images)

A poucos dias das oitavas de final da Libertadores, onde enfrenta o Atlético-MG, o San Lorenzo quase precisou recorrer a um interino para o comando técnico. Algo, aliás, que ocorreu em virtude de ação do atual comandante, Leandro Romagnoli.

No último sábado (10), o Ciclón perdeu para o Atlético Tucumán, em casa, por 1 a 0, e reforçou a tensão do ambiente. Isso porque, além do ano com marcas constantes de instabilidade administrativa (sendo obrigado a vender seus principais ativos como Giay e Adam Bareiro, por exemplo), o time vem de eliminação diante do Vélez Sarsfield, na Copa Argentina.

Ao todo, o San Lorenzo fez 33 jogos em 2024 onde venceu apenas oito além de 11 derrotas e 14 resultados de empate. Não à toa, nesse momento, é o 24° colocado, com sete pontos, em um Campeonato Argentino que conta com 28 equipes na elite.

Bancado pela diretoria

Com isso e o forte protesto vindas da arquibancada, a informação do portal ‘TyC Sports‘ é de que Romagnoli colocou seu cargo à disposição da diretoria. A ideia seria trazer um efeito de “fato novo” às vésperas da Liberta, mas a alta cúpula não vê a situação dessa forma.

Por isso, depois de uma longa reunião entre o ídolo do clube, o presidente Marcelo Moretti e Néstor Ortigoza (figura histórica do Ciclón e hoje dirigente), Romagnoli aceitou permanecer no posto. Ao menos, até o confronto de ida do torneio continental que ocorre na terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília). Assim como no último jogo do San Lorenzo, o palco será o Nuevo Gasometro.

