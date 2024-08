Neymar celebra dia dos pais e posta foto com seus filhos

Neymar em registro com seus filhos Mavie e Davi Lucca - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Neste domingo (11), o craque Neymar publicou imagens em uma rede social curtindo o Dia dos Pais com seus filhos, Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de dez meses.

Neymar, aliás, estava acompanhado deles em um espaço infantil. O jogador brincou de boliche e também de arremesso ao cesto junto de Davi Lucca.

Todavia, a caçula de Neymar, Helena, que nasceu em julho, não esteve presente nos registros. Contudo, apareceu em um story publicado pelo jogador, já que ela é fruto da relação de Neymar com a modelo e influenciadora Amanda Kimberlly.

Bruna Biancardi faz publicação para Neymar

A atual namorada do jogador, Bruna Biancardi, publicou uma foto com ele e a sua filha do casal, Mavie. Assim, ela deixou uma mensagem para o astro.

“Feliz Dia para o meu pai que fez e faz o melhor por mim e agora também é o vovô mais coruja de todos e pro papai da Mavie que é um paizão e me deu o meeelhor presente da minha vida ????

Feliz dia para todos os papais”, disse Bruna em uma rede social.

