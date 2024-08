Everton Cebolinha e Viña, do Flamengo, com suspeitas de lesões graves, vão ao hospital

O Flamengo, além de lamentar o empate contra o Palmeiras, em duelo realizado neste domingo (11), também sofre com lesões. O atacante Everton Cebolinha e o lateral-esquerdo Matías Viña foram encaminhados para um hospital com suspeitas de graves lesões.

Desse modo, o médico do clube, Dr. Márcio Tannure, gerente de Saúde e Alto Rendimento, analisou as situações dos seguintes atletas: Everton Cebolinha, Matías Viña, De La Cruz e Ayrton Lucas.

“Nossos jogadores deixaram o sangue aqui hoje. Tivemos uma lesão do Everton Cebolinha, no tornozelo esquerdo, com suspeita de lesão no tendão de Aquiles. Por isso, ele foi para o hospital realizar exames e confirmar essa hipótese”, falou Tannure, em entrevista concedida no Maracanã.

Tannure, aliás, detalhou as lesões de Ayrton Lucas e Viña. Os dois atuam na mesma função; porém, o primeiro não preocupa para o jogo contra o Bolívar, na quinta-feira (15), pela Libertadores, no estádio do Maracanã.

“O Ayrton (Lucas) teve um trauma, uma sutura, mas não é problema para quinta-feira (15). O De La Cruz apresentou uma fadiga, mas, a princípio, não é problema. O Matías Viña, após a entrada, teve uma entorse no joelho. Existe uma suspeita de lesão ligamentar. Ele também está indo ao hospital realizar exames complementares”, resumiu Márcio Tannure.

