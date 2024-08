Santos segue sem Giuliano, mas vive expectativa por Billy Arce

O Santos começa nesta segunda-feira (12), sua preparação para o duelo contra o Avaí. As equipes se enfrentam no próximo sábado (17), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E a grande dúvida para este embate é: Giuliano estará de volta?

Fábio Carille fez questão de responder esta pergunta logo após a vitória diante do Paysandu, em Belém, na última rodada da Série B. O meia segue fora da equipe. Ele trata de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita e o Peixe vem fazendo um tratamento especial para que ele não tenha mais lesões.

“Estamos tendo um certo cuidado para que depois ele tenha uma sequência grande de jogos. Para o próximo jogo ainda não”, disse Carille.

Giuliano havia sofrido uma lesão no duelo contra o Ceará e retornou no jogo contra o Coritiba, apesar da posição contrária do departamento médico do clube. O camisa 20 atuou contra o Coxa após ele mesmo pedir e mostrar que estava bem e sem sentir dor. Contudo, acabou se lesionando novamente.

Santos espera ter Billy Arce

Única contratação do Santos até o momento nesta janela de transferências, Billy Arce ainda não sabe se fará sua estreia com a camisa do Peixe. Na última semana, o equatoriano fez apenas trabalhos físicos para reforço muscular e ainda busca encontrar seu melhor ritmo.

“O Billy Arce tem 70 dias que fez um jogo. Começa a treinar comigo segunda-feira. Aí sim vamos entender melhor as condições dele. Quando a gente fica um mês de férias, nós falamos de um mês de pré-temporada. Imagina um cara que está há 70 dias sem jogar. Não sei ainda se estará à disposição contra o Avaí, mas segunda-feira já começa a trabalhar comigo”, finalizou Carille.

