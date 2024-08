Wanderson celebra retorno com gol, mas lamenta má fase

Após o empate do Inter em 2 a 2 com o Athletico-PR, o atacante Wanderson desabafou sobre a má fase do Colorado. Primeiro, ele reconheceu que a situação não é fácil, afinal, são 12 partidas seguidas sem vitória. Por outro lado, o camisa 11 garante que o elenco está muito unido e focado para reverter a situação.

“Fico feliz de poder voltar, ajudar a equipe, foram três semanas fora. Estamos numa situação difícil, todos sabem disso. Estamos trabalhando forte para sair da situação. Com o apoio da torcida, com todos juntos, poderemos sair disso. É trabalhar, pensar positivamente, uma hora vai virar. A gente tenta se apoiar ao máximo. O Roger nos passa isso. A situação é bem complicada, mas nada é para sempre. Cabeça tranquila e continuar trabalhando. No próximo jogo, podemos buscar uma vitória”, comentou Wanderson, que entrou no início do segundo tempo e fez o gol do empate, no último ato.

A última vitória do Internacional foi no dia 22 de junho, quando venceu o rival Grêmio por 1 a 0, pelo Brasileirão. Desde então, são sete empates e cinco derrotas. Neste período, a equipe de Wanderson caiu na classificação do torneio nacional e foi eliminado na Sul-Americana.

No Brasileirão, aliás, o Inter de Wanderson está em 15º lugar, com 22 pontos, apenas dois acima do Corinthians, o primeiro dentro do Z4. A equipe comandada por Roger Machado, porém, tem cinco jogos a menos: 17 a 22. O Internacional tentará a reabilitação diante do Juventude, nesta quarta-feira (14) em uma das cinco partidas atrasadas. A bola vai rolar às 19h30, no Beira-Rio.

