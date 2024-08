Barcellos anuncia demissão de Magrão

Presidente do Internacional, Alessandro Barcellos anunciou a demissão de Magrão nas últimas horas deste domingo (11). Assim, o Colorado terá que buscar um novo diretor de futebol para o Inter, que também chega para contornar a crise em campo.

A demissão de Magrão, vale lembrar, tem muito mais relação com as acusações de “conflito de interesse”. Antes de trabalhar no Inter, o ex-volante era empresário no ramo de futebol. Campeão da Sul-Americana com o Colorado em 2009, o ex-volante atuava como dirigente na equipe desde 2023.

“Queria comunicar a todos o desligamento do nosso diretor esportivo Magrão. Entendemos que o Magrão até o dia de hoje cumpriu o seu papel em uma função nova no futebol brasileiro e nova para ele. Mesmo sendo um cara do futebol. Neste período de gestão do futebol, os resultados não foram satisfatórios. Em um ambiente de profissionalização é necessário. Quando os resultados não aconteçam, você precisa corrigir rumos e fazer mudanças”, anunciou o dirigente logo após a entrevista coletiva de Roger Machado.

A última vitória do Internacional foi no dia 22 de junho, quando venceu o rival Grêmio por 1 a 0, pelo Brasileirão. Desde então, são sete empates e cinco derrotas. Neste período, a equipe caiu na classificação do torneio nacional e foi eliminado na Sul-Americana.

No Brasileirão, aliás, o Inter está em 15º lugar, com 22 pontos, apenas dois acima do Corinthians, o primeiro dentro do Z4. A equipe comandada por Roger Machado, porém, tem cinco jogos a menos: 17 a 22. O Internacional tentará a reabilitação diante do Juventude, nesta quarta-feira (14) em uma das cinco partidas atrasadas. A bola vai rolar às 19h30, no Beira-Rio.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.