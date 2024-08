Everton Ribeiro ‘rouba a cena’ em Ba-Vi 499; entenda

Uma cena curiosa tomou conta do Ba-Vi 499, neste domingo (11). Isso porque, com só 15 minutos em campo, o meia Everton Ribeiro sofreu uma lesão no olho, saiu de campo, marcou o gol da vitória do Tricolor e saiu novamente, por conta do mesmo problema.

Everton Ribeiro sofreu uma joelhada no rosto aos sete minutos, precisou de atendimento médico, retornou ao jogo e marcou o primeiro gol para o Bahia antes de ser substituído na Fonte Nova em partida da 22ª rodada do Brasileirão.

O incidente com a joelhada foi acidental, ocorrendo durante uma disputa de bola na defesa do Bahia. Everton Ribeiro foi derrubado pelo lateral-esquerdo Lucas Esteves e, ao cair, colidiu com o joelho de Machado. O camisa dez imediatamente levou a mão ao rosto e demonstrou bastante dor.

O meia recebeu cuidados médicos em campo até os dez minutos e retornou ao jogo aos 11 minutos. Aos 13 minutos, o árbitro interrompeu a partida para conversar com o camisa 10, que se recusou a sair do campo. A conversa durou cerca de 20 segundos.

Menos de um minuto depois, Everton Ribeiro arriscou um chute de fora da área, que teve um desvio da defesa e superou o goleiro Lucas Arcanjo. Dois minutos após abrir o placar, Everton Ribeiro voltou a cair no gramado, recebeu novo atendimento e foi substituído por Biel

“Retrospectiva” de Everton Ribeiro

7 minutos: sofre pancada no olho e recebe atendimento médico.

11 minutos: volta para o jogo;

13 minutos: juiz pede para Everton Ribeiro deixar o campo para ser atendido, mas ele se recusa a sair;

14 minutos: camisa 10 marca o gol;

16 minutos: volta a cair no gramado e é substituído por Biel.

Com o resultado no Ba-Vi, o Bahia de Ribeiro se reabilitou no Brasileirão após quatro tropeços. A equipe está em sétimo lugar, com 35 pontos, um ponto atrás do Cruzeiro, que fecha o G6. A Raposa, porém, tem uma partida a menos.

